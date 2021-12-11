Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 11 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 10 грудня залишається стабільним на рівні 27.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30,68 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35,80 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 29.37 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.101 300
EUR Євро 30.677 300
RUB Рубль 0.367 980
GBP Фунт стерлінгів 35.796 800
CHF Швейцарський франк 29.365 400
PLN Польський злотий 6.658 300

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