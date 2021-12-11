Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 11 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 10 грудня залишається стабільним на рівні 27.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30,68 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35,80 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 29.37 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 11 грудня 2021 року.