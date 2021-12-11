Сьогодні відбудеться туристичний політ на ракеті New Shepard

Американська ракета New Shepard у суботу стартує у комерційний суборбітальний політ із шістьма туристами на борту, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з інформацією аерокосмічної компанії-розробника Blue Origin, запуск багаторазової ракети New Shepard в рамках місії NS-19 планується здійснити о 09:45 за часом Східного узбережжя США (о 16:45 за Києвом) зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн на заході штату Техас.

До складу екіпажу входять два запрошені компанією пасажири - старша дочка першого американця, який здійснив космічний політ, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчлі і ведучий телешоу Good Morning America на каналі ABC Майкл Страхан, а також чотири платні туристи - філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

Це буде вже третій комерційний політ ракети з туристами, які почали здійснюватися компанією цього року. У ході перших двох польотів екіпаж складався із чотирьох людей.

Багаторазова система New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу з космосом, складається з одноступеневої 18-метрової ракети-носія і капсули, що спускається, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку та парашути.

Політ триватиме близько 11 хвилини. Після вертикального розгону тривалістю 110 секунд від носія відокремиться спусковий апарат, який продовжить за інерцією набирати висоту до приблизно 105 км, тобто трохи вище лінії Кармана.

Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яка умовно приймається як межа між атмосферою Землі та космосом. Відповідно до визначення Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ), лінія знаходиться на висоті 100 км. У зв'язку з цим пасажири капсули можуть претендувати на звання астронавта, не роблячи при цьому орбітального польоту.

Загалом капсула з космічними туристами пробуде на найвищій точці польоту близько трьох хвилин. Потім після зниження капсула з використанням парашутної системи здійснить м'яку посадку. Тим часом ракета-носій повинна буде здійснити керований спуск та вертикальну посадку за допомогою маршового двигуна в районі стартового майданчика.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard зараз оцінюється в $500 тисяч.