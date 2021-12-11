Тихановська про режим Лукашенка: група бандитів, які тероризують усю Європу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що не розуміє, чому демократичні країни терплять режим Лукашенка, який «тероризує всю Європу». Про це Тихановська сказала у п’ятницю на саміті «За демократію», організованому президентом США Джо Байденом, повідомляє Укрiнформ.

«Я не розумію, у чому різниця між «глибокою стурбованістю» і «крайньою стурбованістю. Я не розумію, яким чином група бандитів може тероризувати всю Європу, зокрема контрабандою, використанням мігрантів. Чому цей режим не стикнувся з наслідками за свої дії?» , - зазначила вона, маючи на увазі оцінки ситуації в Білорусі з боку західних країн.

Підтримка демократії, підтримка Білорусі є процесом, а не одноразовим заходом, указала Тихановська. Вона порівняла режим Білорусі із сусідом, який знущається зі своїх близьких:

«Якщо терпіти його забаганки, то він маніпулюватиме вами. Таких людей не можна перевиховати. Їм потрібен чіткий посил: за свою поведінку вони будуть покарані».

За словами лідерки опозиції, боротьба в її країні триває, люди самоорганізовуються, створюють структури, «які стануть фундаментом майбутньої Білорусі». При цьому білоруси покладаються на активну підтримку Заходу.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи на саміті, висловив цілковиту підтримку як Україні в її протистоянні російській агресії, так і народу Білорусі, який бореться з режимом Лукашенка.