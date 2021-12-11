Японія виділить на підтримку своїх авіакомпаній понад $600 млн

Уряд Японії планує надати суттєву фінансову підтримку авіакомпаніям, які постраждали під час пандемії, повідомляє Укрiнформ.

Як зазначається, наступного фінансового року з цією метою буде виділено 70 млрд ієн (близько $615 млн).

«Владі доводиться надавати таку допомогу авіаперевізникам другий рік поспіль», - уточнює агентство.

Передбачається, що ця підтримка буде надана у формі скорочення посадкових зборів та плати за користування аеропортами. Крім того, буде скорочено податок на авіаційне паливо.

Як зазначається, обидві великі японські авіакомпанії - ANA Holdings і Japan Airlines - будуть у збитку другий фінансовий рік поспіль.