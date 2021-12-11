США загальмували постачання військової допомоги Україні – NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена відклала надання Україні пакету військової допомоги на суму $200 млн, підготовленого заздалегідь, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Американський телеканал з посиланням на власні інформовані джерела зазначив, що про виділення цього пакету допомоги мали офіційно оголосити минулого тижня, але Білий дім вирішив відкласти остаточне рішення. Це пов'язано з прагненням адміністрації "дати більше часу дипломатичним зусиллям з розрядки напруженості" в ситуації на українсько-російському кордоні та повідомленнями про вторгнення Росії в Україну, яке нібито готується.

Поки незрозуміло, що містить пакет допомоги на $200 млн. За повідомленнями джерел, Україна запросила системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети, більше протитанкових ракет Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, модернізовані артилерійські боєприпаси та медикаменти.

NBC зазначає, що позитивну відповідь на цей запит Київ отримав близько місяця тому, тому зараз український уряд "спантеличений" і не розуміє, чому допомога не надійшла, як це очікувалося.

Джерела телеканалу не виключають, що ця партія допомоги розглядається Білим домом як інструмент тиску на Москву, і буде поставлена у випадку, якщо Росія вдасться до воєнних дій проти України.