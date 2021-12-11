Негода в Україні: залишаються без світла 55 населених пунктів
В Україні через погіршення погодних умов без світла залишаються 55 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП), пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
Станом на ранок, 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), та спрацювання систем ЛЕП, залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у тьох областях, а саме:
- Київська - 25,
- Житомирська - 21,
- Чернігівська - 9.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.