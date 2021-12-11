Держсекретар США та глава МЗС Німеччини обговорили РФ у контексті України

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у британському Ліверпулі обговорили питання, пов'язані з "агресією" Росії проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "Великій сімці" , - написав Прайс у твіттері.

Сам Блінкен після зустрічі з німецьким колегою повідомив у твіттері: "З нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини" .

На 11-12 грудня у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.