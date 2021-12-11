В Україні оновили карантинні зони: "помаранчева" зона зменшилася
Станом на 11 грудня в Україні зменшилася "помаранчева" карантинна зона. Так, у ній залишилася лише одна область – Донецька, а до "жовтої" зони перейшла Одеська, повідомляє Сьогодні.
Про це свідчать дані МОЗ.
"Червона" зона
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська
"Помаранчева" зона
- Донецька область
"Жовта" зона
- місто Київ
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Одеська.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2307 осіб;
- летальних наслідків – 446;
- одужала – 25 861 особа.
- За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 553 817 осіб;
- одужали – 3 184 287 осіб;
- летальних наслідків – 2 90 789.