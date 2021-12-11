В Україні оновили карантинні зони: "помаранчева" зона зменшилася

Станом на 11 грудня в Україні зменшилася "помаранчева" карантинна зона. Так, у ній залишилася лише одна область – Донецька, а до "жовтої" зони перейшла Одеська, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать дані МОЗ.

"Червона" зона

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська

"Помаранчева" зона

Донецька область

"Жовта" зона

місто Київ

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Одеська.

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

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