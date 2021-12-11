В Україні оновили карантинні зони: "помаранчева" зона зменшилася

В Україні оновили карантинні зони: "помаранчева" зона зменшилася

Станом на 11 грудня в Україні зменшилася "помаранчева" карантинна зона. Так, у ній залишилася лише одна область – Донецька, а до "жовтої" зони перейшла Одеська, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать дані МОЗ.

"Червона" зона

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська

"Помаранчева" зона

  • Донецька область

"Жовта" зона

  • місто Київ
  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Одеська.

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2307 осіб;
  • летальних наслідків – 446;
  • одужала – 25 861 особа.
  • За весь час пандемії в Україні
  • захворіли – 3 553 817 осіб;
  • одужали – 3 184 287 осіб;
  • летальних наслідків – 2 90 789.

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