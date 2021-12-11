"Фермера" з Ташкента в одязі з російським триколором не пустили в Україну

У пункті пропуску "Бориспіль" відмовили у в’їзді в Україну громадянину Узбекистану, який прилетів в одязі з російською символікою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.﻿

Вбрання пасажира рейсу з Ташкента спонукало прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" звернути на нього особливу увагу. На одязі мандрівника були зображення прапора та герба Росії та написи "Russian national team". Громадянина Узбекистану запросили у службове приміщення для проведення поглибленої перевірки. Він зрозумів, що вбрався невідповідно, та вибачився перед українцями.

Однак під час прикордонного контролю також з’ясувалося, що громадянин не може підтвердити мету своєї поїздки. Пасажир розповів, що планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства. Але під час опитування не зміг зрозуміло розповісти ні про свою ферму, ні про те, у кого і який трактор хоче купити. При цьому мандрівник не мав грошей навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні.

"Фермер" вилетів у Ташкент зворотним рейсом, зазначили в Держприкордонслужбі.

