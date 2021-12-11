Україна отримає $150 мільйонів від Світового банку

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 млн дол. на допомогу з вакцинації від COVID-19, повідомляє УНІАН.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів для проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

Зазначається, що ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України.

"120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20 відсотків населення. Ця закупівля також дасть можливість 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19" , - йдеться у повідомленні.

Ще 30 мільйонів доларів будуть направлені на фінансування кампанії із вакцинації, а також на закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.