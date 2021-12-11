Лікар назвала топ-7 несподівано корисні продукти взимку

Зима - пора, коли організм особливо страждає через брак вітамінів і мінералів. Ослаблений, він може захворіти навіть від перепаду температур. Тому фахівці з правильного харчування і лікарі радять зміцнювати імунітет, повідомляє РБК-Україна.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що варто їсти взимку - несподівано, ці продукти наситять і підтримають захисні сили організму.

Топ-7 корисних продуктів взимку

Горіхи кедрові

Багаті вітаміном Е, групи B і K, а також мікроелементами, особливо марганцем. Білок кедрових горіхів відрізняється підвищеним вмістом дефіцитних амінокислот: лізину, метіоніну і триптофану.

Баранина

Раціон цих цих тварин переважно складається з трави і коренеплодів. Їх м'ясо є відмінним джерелом білків і корисних жирів.

Картопля

В процесі термічної обробки (варіння або запікання) крохмаль, що міститься в картоплі, змінює свою структуру. Після повного охолодження він стає "стійким", знаходячи здатність дійти до товстого кишечника. "Стійкий" крохмаль виконує функцію пребіотика - він живить корисні бактерії мікробіома кишечника, забезпечуючи їх сприятливим середовищем для існування.

Сало

Має відмінний склад по жирних кислотах. Приблизно 50 % припадає на олеїнову кислоту, тобто корисний ненасичений жир, і 10 % залишається на різні поліненасичені кислоти. Тваринні жири необхідні людині для синтезу сурфактанту - речовини, що захищає дихальні шляхи від попадання в них інфекції. Сурфактант на 90 % складається з жиру. Рекомендована кількість: 10-20 г на добу.

Топлене масло

Містить велику кількість вітаміни А і Е, ненасичені жирні кислоти, серед яких є лінолева, що впливає на правильне формування і ріст клітин. Окисленого холестерину в цьому маслі немає. Після обробки в ньому практично не залишається слідів казеїну і лактози.

Ферментовані продукти

Квашені овочі, кокосовий йогурт, чайний гриб. У процесі ферментації продукти збагачуються живими корисними бактеріями.

Цвітна капуста

Джерело білка, вітаміни С, групи В, РР, А, сульфорафана. Для збереження максимальної користі використовуйте щадні способи її приготування.