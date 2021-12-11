Tesla зупинила продажі Model S та Model X за межами США

Компанія Tesla оголосила про припинення приймому замовлення на свої флагманські моделі Model X та Model S за межами Північної Америки. Відновлення постачання очікується не раніше другої половини наступного року, повідомляє РБК-Україна.

Клієнти Tesla в Європі, які замовили Model X і Model S, отримали від компанії повідомлення, що їхні машини не будуть доставлені вчасно. Як зазначається в офіційному листі, компанія більше не приймає нові замовлення на Model S та Model X з ринків за межами Північної Америки.

Постачання буде відновлено не раніше другої половини 2022 року. Але є й хороша новина: замовлені раніше машини будуть доставлені клінетам за цінами, зафіксованими на момент замовлення.

Подібні обмеження не торкнуться молодших Model 3 і Model Y, які випускаються в достатній кількості завдяки заводу в Китаї. А ось Model X і Model S виробляються тільки в США, тому в задоволенні попиту на них компанія віддає перевагу домашньому ринку.

Випуск Model S та Model X було припинено на початку цього року, щоб запустити їх оновлені версії. Виробництво Model S відновилося у червні, а Model X – у жовтні, але за третій квартал 2021 року компанія випустила менш як 9 тисяч машин обох моделей.