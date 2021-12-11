Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає падіння гривні змінилося різким зміцненням. Національний банк знову відновив інтервенції щодо купівлі доларів, намагаючись контролювати швидкість зростання національної валюти.

Торги на міжбанку відкрилися у понеділок 6 грудня на позначці 27,30/27,40 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). У першій половині торгової сесії попит на валюту перевищував пропозицію, тому зростання котирувань продовжилося; на покупці піднялися до 27,41 гривні, а на продажу – до 27,435. Проте вже по обіді ситуація змінилася: підприємства «зеленої енергетики» закінчили конвертацію отриманих коштів, припинили покупки та нерезиденти, які переводили у валюту виплачені дивіденди. Пропозиція почала перевищувати попит і котирування пішли вниз, повернувшись до кінця дня на початковий рівень. Подібна ситуація повторилася й у вівторок: у першій половині дня котирування трохи виросли, а у другій – повернулися до вихідних значень.

У середу ситуація на міжбанку різко змінилася. Відеорозмова президентів США і Росії, що відбулася 7 грудня, призвела до часткового зниження політичної напруженості в Україні. Це миттєво позначилося на настроях валютного ринку. Страх подальшого падіння гривні відійшов на другий план, продавці валюти збільшили пропозицію - котирування пішли вниз.

У четвер процес прискорився; інсайд про підвищення облікової ставки НБУ на 0,5%, до 9% річних, почав «гуляти» по ринку ще о 12-й годині дня і викликав тотальні розпродажі валюти. Національний банк був змушений втрутитися та виставити «загороджувальний» ордер на покупку на рівні 27,07 гривень, щоб не допустити обвального падіння долара. У п'ятницю внаслідок зниження котирування пробили рівень 27 гривень і опустилися ще нижче. Цього дня Національний банк не стримував зміцнення гривні; його вихід на ринок обмежився покупкою стандартних 5 млн доларів. Усього за три дні – з середи по п'ятницю – НБУ купив 54 млн доларів, не продавши при цьому ні цента. Закрили тиждень на позначці 26,90/26,93 гривень – на 41,5 копійку на купівлі та на 41 копійку на продажу нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара наступного тижня знизився за безготівковим. Зранку в понеділок 6 грудня в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 27,38-27,40 гривень; у деяких ціна сягала навіть 27,45 гривень. Вже у вівторок долар почав дешевшати, і надвечір п'ятниці цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 26,98-27,00 гривень. За підсумками тижня долар подешевшав на 40 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX у вівторок 7 грудня опустився до позначки 1,1228 долара на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США почне жорсткішу грошово-кредитну політику раніше, ніж Європейський центробанк. Але вже в середу євро виріс до 1,1353 долара, відновлюючись після того, як відеорозмова президентів Байдена і Путіна, що відбулася, частково зняла напруженість у світі. Закрили тиждень на рівні 1,1316 – на 6 пунктів нижче ніж тиждень тому. Курс готівкового євро в Україні минулого тижня більшою мірою реагував на зростання гривні в Україні, ніж на коливання на FOREX. У понеділок, 6 грудня, євро продавали по 30,88-30,90 гривень (місцями – навіть по 30,95). Надвечір п'ятниці цінник опустився до 30,45-30,47 гривень. За тиждень євро подешевшав на 43 копійки.

Російський рубль минулого тижня падав перші два дні на тлі висхідної геополітичної напруженості (передусім, через накопичення російських військ на кордоні з Україною). У середу, після відеорозмови Байден-Путін рубль відновив зміцнення і з 74,50 зріс до 73,30 за долар. Закрили тиждень на позначці 73,375 рубля за долар – на 48 копійок краще ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці протягом тижня подешевшав із 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Фактори, що спричинили сильне падіння гривні у листопаді, вичерпали себе. Підприємства «зеленої енергетики» та компанії-нерезиденти закінчили покупки валюти. Водночас в експортерів добігла кінця гривня від компенсації ПДВ, отримана наприкінці листопада, і вони змушені збільшувати продажі валютних запасів. В результаті пропозиція валюти зросла, а попит знизився. Виниклий дисбаланс призвів до падіння цін на безготівковий, а за цим – і на готівковий долар. Приблизно така сама ситуація збережеться і наступного тижня, тому не можна виключити подальше зміцнення гривні. Діапазон для готівкового долара наступного тижня 26,75-27,15 гривень, ймовірність виходу за його межі – мінімальна.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань на наступний тиждень залишаємо колишній – 1,1140-1,1420 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,20 до 30,80 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня знову перевірятиме на міцність нижню межу коридору 73,00-76,00 рублів за долар. Дуже багато факторів одразу – і поведінка долара у світі, і коливання цін на нафту, і, звісно, геополітична напруженість формуватимуть ціну російської валюти. В Україні готівковий рубль продаватиме в межах діапазону 3,60-3,75 гривень за 10 російських рублів, при цьому в Києві рубль утримається в межах 3,60-3,70 гривень за 10 російських рублів.