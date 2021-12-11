Чому пітніє скло в салоні авто

Для когось зима – це важкий ранковий запуск двигуна, для когось – буксування при заїзді у двір, але є й такі водії, для кого зима – це хронічна боротьба із запотіванням вікон. Є кілька причин цього, і знайомство з ними допоможе нарешті подолати проблему, повідомляє 24 Канал.

Схильність багатьох сучасних авто до запотівання пояснюється в першу чергу якісним ущільненням їхнього салону. У замкненому об’ємі повітря швидко насичується вологою, яка у свою чергу охоче осідає на холодне скло. З цього випливають два основних фактори, що “забезпечують” запотівання: наявність вологи в атмосфері салону та холодне скло. А ось звідки береться ця вода і чому скло холодне?

Вологе з середини скло обмежує водієві оглядовість і може призвести до аварії

Багато людей в салоні. Одне з головних джерел вологи в атмосфері салону – повітря, яке видихають люди. “Збагачення“ повітря водою буде особливо активним, якщо люди нетверезі або багато говорять чи співають. Але часто для помутніння вікон достатньо і одного водія.

Низка температура повітря. Доки скло буде холодним, доти на ньому конденсуватиметься волога, створюючи непрозору плівку з мікрокраплин. На жаль, іноді навіть увімкнений опалювач не забезпечує температури вікон, необхідної для припинення конденсації.

Увімкнена система рециркуляції повітря в салоні. Щоб повітря в салоні не було вологим, машину слід “провітрювати”, тобто повітря в інтер’єрі треба оновлювати. Коли натиснута кнопка рециркуляції, один і той самий об’єм повітря постійно поповнюється вологою (про її джерело – вище і нижче), а більш сухе забортне повітря не надходить.

Якщо волога на склі особлива рясна, значить, справа не у подиху пасажирів, а в іншому джерелі, що насичує атмосферу салону водою

Відсутність обдуву скла повітрям. В деяких випадках осідання вологи на лобовому склі трапляється через те, що водій неправильно спрямовує потоки повітря з кліматичної установки. Тож в першу чергу спрямовуйте повітря саме на скло лобове, а після прогріву опалювача можна перевести відповідний перемикач в інший режим.

Наявність в машині чогось мокрого. Вода під килимками, мокра парасолька або плащ, забуті під сидінням кросівки тощо – всі ці “акумулятори” вологи потроху віддають її у повітря за найменшої нагоди. При цьому така діяльність цих “накопичувачів” може тривати тижнями, адже швидко висохнути вони теж не можуть.

Брудне скло Найдужче пітніють саме брудні вікна – на брудній поверхні накопичується найбільше вологи. Це ще один аргумент за те, щоб тримати скло в автомобілі ідеально чистим.

Тривожний симптом

Окремо треба сказати про ще одну обставину, що стосується власників не дуже молодих машин. Підвищена волога у салоні може виявитися симптомом дуже неприємних негараздів. Якщо явних джерел насичення повітря вологою в машині немає, а скло “пітніє” за першої-ліпшої нагоди, ретельно перевірте штатний килим на підлозі.

Калюжа під штатним килимом у салоні може стати тривожним попередженням власникові

Навіть якщо заводський килим має зовні непоганий вигляд, під ним іноді ховається ціле озеро – і це може бути вода, яка потрапила в кузов “незаконним” шляхом. В кращому випадку – через пошкоджені корки, заглушки та інші ущільнення, а у гіршому – через отвори, що “прогризені” корозією. Причому часто ці корозійні пошкодження будуть дуже серйозними, з ураженням внутрішніх елементів несучого каркасу кузова.

Рекомендація:

Головний ворог запотівання – добре прогрітий салон і тепле скло. Тому краще запрошувати у машину пасажирів лише тоді, коли вона гарненько “протопилася”. У крайньому випадку зверніться до способу, яким користувалися наші діди в епоху “Москвичів” та “Волг” – відкрийте на сантиметр-два вікно біля себе, щоб вологе повітря (до прогріву салону) витягувалося потоком.