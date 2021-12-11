Гордон розповів, кому та скільки платив за інтерв'ю

Наразі статки Дмитра Гордона оцінюються мільйонами доларів. До речі, свої численні квартири за останні три роки відомий журналіст розпродав, повідомляє Сьогодні.

Я дивлюся – квартири не у тренді. Я перевкладаю на торгові площі. Я продав, у мене квартир шість, напевно, залишилося, – ділиться Дмитро Гордон із "Зірковим шляхом" на телеканалі "Україна".

Дмитро Гордон ніколи не приховував, що зароблені у бізнесі кошти він інвестує у свої інтерв'ю.

Я платив цілій низці людей за інтерв'ю. Максимальна сума – 10 тисяч доларів. Не скажу кому. Це мій друг великий. Це була людина, яка не давала інтерв'ю взагалі. І я його благав на інтерв'ю з урахуванням грошей. Ось не хочу. Він помер. Не хочу. Сам озвучив суму. По 5 тисяч доларів я платив двічі – Микиті Міхалкову та Юрію Антонову. По 3 тисячі доларів платив разів у п'ять. По 2 тисячі доларів разів 10 і по 1000 доларів, може, разів 20-30, – чесно зізнався Дмитро .

На інтерв'ю до Дмитра приходять ті, хто не дає інтерв'ю у принципі. Сам журналіст пояснює свій феномен так – він просто Дмитро Гордон і, за його словами, бути Гордоном – "це кайфово".