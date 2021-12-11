В Україні оголошено штормове попередження
Сьогодні, 11 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру очікуються в одинадцяти областях, а також у столиці, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.
Зокрема, штормовий вітер охопить такі області:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Київська,
- Полтавська,
- Черкаська,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Запорізька.
У Києві в найближчу годину зі збереженням до кінця дня сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.
Рекомендації під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.