Сьогодні, 11 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру очікуються в одинадцяти областях, а також у столиці, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.

Зокрема, штормовий вітер охопить такі області:

Чернігівська,

Сумська,

Київська,

Полтавська,

Черкаська,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська,

Запорізька.

У Києві в найближчу годину зі збереженням до кінця дня сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.

Рекомендації під час сильного вітру: