В Україні оголошено штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 11 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру очікуються в одинадцяти областях, а також у столиці, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.

    Зокрема, штормовий вітер охопить такі області:

    • Чернігівська,
    • Сумська,
    • Київська,
    • Полтавська,
    • Черкаська,
    • Дніпропетровська,
    • Кіровоградська,
    • Миколаївська,
    • Одеська,
    • Херсонська,
    • Запорізька.

    У Києві в найближчу годину зі збереженням до кінця дня сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.

    Рекомендації під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Новини

    analytics