Автопром, якого більше немає: ЛуАЗ виповнилося 54 роки

ЛуАЗ відзначає день народження. Заводу виповнилося 54 роки, повідомляє РБК-Україна.

Рівно 54 роки тому, 11 грудня 1967 року, наказом Міністерства автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод було перетворено на Луцький автомобілебудівний завод або скорочено ЛуАЗ.

Транспортер переднього краю ЛуАЗ-967М

Завод спеціалізувався на виробництві малих позашляхових автомобілів та їх вантажопасажирських версій, а також транспортерів ТПК військового призначення. Найвідоміші моделі ЛуАЗ - це транспортер переднього краю ЛуАЗ-967 та створений на його базі цивільний позашляховик ЛуАЗ-969 (пізніше перейменований на ЛуАЗ-1302).

ЛуАЗ-969М

У 1999 році ЗАТ "Укрпромінвест" викупило у держави 81% акцій ЛуАЗу, після чого завод став, по суті, складальним майданчиком для випуску автомобілів інших марок. З 2000 року тут збирали автомобілі УАЗ, ВАЗ, Іж та інші.

У 2005 році власником заводу стала корпорація "Богдан". Після цього складання автомобілів у Луцьку було припинено - завод перейшов на випуск спочатку автобусів "Богдан", а потім і тролейбусів цієї макрі.