На честь українця названо елемент у спортивній гімнастиці

18-річний черкаський спортсмен Ілля Ковтун отримав іменний елемент у спортивній гімнастиці. На честь нашого співвітчизника названо один із стрибків у вправах на паралельних брусах, повідомляє Обозреватель.

Елемент складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть обороту до брусів.

Вперше такий стрибок українець виконав у кваліфікації 4-го етапу Кубку світового виклику 2021 року у Копері (Словенія).

Схема елемента. Джерело: instagram.com/irinandk

Новий елемент отримав складність "С" (третій за рівнем). За нього можна буде отримати 0,3 бали.

Тренер Іллі Ірина Надюк зазначила, що дуже задоволена своїм підопічним, але розраховувала, що елементу присудять більш високий рівень складності.

"Ну що, мій хлопчику?! Щиро, тепер уже офіційно, вітаю тебе з твоїм іменним елементом у гімнастиці на паралельних брусах. Більшість канонів нами перекреслено, а тепер і назавжди вписано твоє прізвище у правила спортивної гімнастики, тепер є елемент "Ковтун". Хоча, звичайно, зовсім не на таку групу складності ми розраховували" , – написала Ірина у себе в Instagram.

Ілля Ковтун та Ірина Надюк. Джерело: instagram.com/irinandk

Окремою подякою Надюк висловила Максиму Вікторовичу Моргунову за створення та відпрацювання цього елементу.

Уродженець Черкас у кваліфікації показав п'яту суму балів, але у фіналі виступив краще та піднявся на третю сходинку п'єдесталу.