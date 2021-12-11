В Україні списали понад півмільйона вакцин AstraZeneca

В Україні у сотні тисяч доз вакцин проти COVID-19 виробництва AstraZeneca закінчився термін придатності. Зараз точна кількість зіпсованого препарату невідома, але йдеться як мінімум про 500 тисяч доз, повідомляє Обозреватель.

Примітно, що українці бурхливо відреагували на таку ситуацію, нарікаючи, що за найнижчого рівня вакцинації в Європі, у країні сотні тисяч вакцин викидають. Про це у Facebook написав Марк Савчук.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, понад 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca утилізували ще у жовтні. Водночас у відомстві зазначили, що точна кількість прострочених доз наразі не відома.

Крім того, за інформацією видання "Гордон", станом на 1 грудня в Україні залишилося ще 125 тисяч доз AstraZeneca, термін придатності якої закінчився 30 листопада.

У свою чергу українці нарікали, що така ситуація сталася виключно через низьку кваліфікацію при владі.

"Гроші в Україні є. Їх просто "палять без причини". У цьому один із секретів бідності України низька кваліфікація у менеджерів країни" , - обурився у Facebook Марк Савчук.

Інші користувачі соцмережі наголосёили, що МОЗ провалило кампанію з агітації вакцинації проти COVID-19. Крім того, люди нарікали, що аналогічна ситуація відбувається і в інших галузях, крім охорони здоров'я.

В Україні списують прострочену вакцину від COVID-19. Джерело: Facebook