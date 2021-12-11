В Україні залишиться 30-40 банків: будуть операції з поглинання

До 2024-2025 року кількість банків в Україні скоротиться майже вдвічі. Головну роль у цьому відіграють покупка невеликих фінустанов великими інвесторами, у т.ч. західними, повідомляє UBR.

Такий прогноз зробив банкір Іван Світек, який у квітні цього року спільно із Dragon Capital придбав Юнекс Банк. Наступну тенденцію, вважає він, задають і чутки про гучні анонси банківських угод: Kaspi.kz та БТА банк, Кредит Дніпро та PINбанк, ПУМБ та Ідея, "Укрпошта" та Альпарі.

За словами Світка, поточний рік відзначився різким зростанням інтересу до купівлі банків.

"Я б не ризикнув називати це феноменом, оскільки найчастіше йдеться про придбання щодо невеликих фінустанов, які інвестори розглядають як стартовий майданчик для виходу на ринок або купують разом із банком клієнтську базу. Але загальна тенденція очевидна" , - голова правління Юнекс Банку Іван Світек .

Причому ті домовленості, про які зараз активно пишуть ЗМІ, є не повним списком таких серій угод. Фінансист вважає, що інтерес інвесторів до купівлі банків зберігається на досить високому рівні, тому їхнє поглинання в Україні продовжуватиметься.

"За моїми оцінками, через 3-4 роки банківська система України складатиметься з 30-40 банків. Це, майже дворазове скорочення в порівнянні з поточною чисельністю, в основному забезпечуватиметься саме за рахунок угод з поглинання" , - переконаний Світек.

Водночас підстав прогнозувати якісь банкрутства у цей період поки що немає. Проте голова Юнекс Банк таку ймовірність також не виключає: за його словами, навіть якщо такі прецеденти і будуть, йтиметься про поодинокі випадки.

Таким чином, жодних ризиків для вкладників з цієї точки зору він не бачить. Тим більше, що з високою ймовірністю буде ухвалено законопроект, який підвищуватиме суму гарантування вкладів до 600 тис. грн.