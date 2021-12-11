Перше видання "Гаррі Поттера" продали за рекордну суму

На американському аукціоні Heritage Auctions відбулися торги за перше видання роману "Гаррі Поттер і філософський камінь". Книгу продали за майже 500 тисяч доларів.﻿, повідомляє 24 Канал.

На аукціоні в США продали перше видання книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Книгу, початкова ціна якої була 75 тисяч доларів, продавав американський колекціонер.

За лот колекціонер, ім'я якого не називають, віддав рекордну 471 тисячу доларів – 12 702 870 гривень. Варто зазначити, що ціни на перші видання на аукціонах за інші книги про Гаррі Поттера зазвичай починалися від 110 тисяч доларів.

"Це не тільки найдорожча книга про Гаррі Поттера, яка коли-небудь була продана, це найдорожчий комерційно опублікований твір мистецтва 20-го століття, " , – заявив виконавчий віцепрезидент Heritage Auctions Джо Маддалена.

Перше видання "Гаррі Поттера" продали з аукціону за рекордну суму / Фото HA

Продана книга була опублікована у 1997 році видавництвом Bloomsbury Publishing. Тираж склав всього 500 примірників. Більшість книг з цього тиражу направили в бібліотеки і школи. Проте найбільшу цінність для колекціонерів складають видання без бібліотечного штампа.