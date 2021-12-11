США виділять $20 млн для посилення північного і східного кордонів України

Держприкордонслужба України та посольство США підписали план спільних дій щодо зміцнення ділянок північного та східного кордонів України з фінансовою підтримкою Вашингтона у $20 млн, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні на Черкащині був підписаний План спільних дій між Держприкордонслужбою України та посольством США в Україні" , - проінформувала служба.

Проєкт стартує з січня наступного року, загальна сума допомоги – $20 млн.

Проєкт передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.