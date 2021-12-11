В Україні почали штрафувати водіїв "бусів"

Укртанбезпека спільно з патрульною поліцією почали активно штрафувати нелегальних перевізників, повідомляє UBR.

Про це повідомив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни у законодавстві, відповідно до яких за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тис. грн.

"В даний час Укртрансбезпека активно користується правом складати протоколи про адмінпорушення без судового розгляду. Це дієвий важіль боротьби з нелегальними перевізниками" , - ділиться своїми міркуваннями експерт.

За його словами, у цьому напрямку спільно працюють екіпажі Нацполіції та Укртрансбезпеки, яким поставлені завдання щодо виявлення та протидії нелегалам. Є вже перші вагомі підсумки.