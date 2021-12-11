Республіка Сербська планує вийти з інститутів Боснії та Герцеговини

Парламент Республіки Сербської, що входить до Боснії і Герцеговини, ухвалив низку кроків, які посилять курс регіону на вихід із державних інституцій країни, попри застереження Заходу, повідомляє Радіо Свобода.

Члени Народної скупщини 10 грудня проголосували 49 голосами проти трьох за початок процедури виходу цього утворення у складі Боснії та Герцеговини, в якому домінують серби, з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Вони також ухвалили декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і стверджує, що «всі закони, запроваджені» міжнародним Високим представником у Боснії, "неконституційні".

Депутати опозиції залишили сесію перед голосуванням.

"Боснія і Герцеговина рухається в напрямку, на який ми не погоджувалися під час підписання Дейтонських угод. Рішення Конституційного суду Боснії і Герцеговини і Суду Боснії і Герцеговини викликають у нас гнів. У нас є відчуття, що Боснія і Герцеговина йде в неправильному напрямку. Компетенції Республіки Сербської змінюються одна за одною" , – заявив лідер боснійських сербів Мілорад Додік депутатам перед голосуванням.

Додік повторив свою заяву, нібито різанини в Сребрениці 1995 року, під час якої близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків були вбиті силами боснійських сербів, "не було". Міжнародний кримінальний трибунал у колишній Югославії і Міжнародний суд ООН визнали цю різанину геноцидом.

Натомість лідер опозиційної Сербської демократичної партії Мірко Сарович звинуватив Додіка в тому, що він веде утворення «катастрофічним» шляхом, який може закінчитися війною.

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення боснійських сербів за приєднання до Сербії.

Його ініціатива набрала обертів влітку, коли призначений Заходом Високий представник запровадив низку законів, що забороняють заперечення геноциду, військових злочинів і прославляння людей, які були засуджені за такі злочини в міжнародних або місцевих судах.

Рухи сербського утворення у напрямку відокремлення від Боснії і Герцеговини викликали шквал реакції від західних дипломатів, які намагаються знайти політичне рішення та переконати Додіка змінити курс. При цьому Росія і Сербія негласно підтримують дії Додіка. Він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві минулого тижня.

Сполучені Штати вже наклали заборону на поїздки та заморозили активи Додіка. А чиновники США та Європейського Союзу нещодавно погрожували додатковими санкціями у разі спроби боснійських сербів відокремитися.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської, які відроджують побоювання щодо зриву мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років. Це може поставити під загрозу регіональну стабільність.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, зі слабким центральним урядом.