Від гострої до солодкої: яка цибуля найсмачніша
Цибуля – продукт, без якого складно уявити практично будь-яку страву, серед яких навіть десерт – цибулевий тарт Татен. Фахівці стверджують, що цибулю корисно їсти в осінній та зимовий період, адже вона благотворно впливає на імунну систему. Варто зазначити, що існує багато видів цього продукту, починаючи від дуже насиченого смаку до м'якшого, наприклад цибуля-шалот, повідомляє Обозреватель.
Дієтологиня Світлана Фус розповіла у Facebook, скільки видів цибулі буває та чим кожен із них корисний, а також – які види найсмачніші.
1. Жовта цибуля
Це найпопулярніший вид цибулі, яка відмінно переносить термообробку. Вона гостра та має дуже стійкий аромат. Найкраще підходить для салатів, соусів.
2. Червона
При термообробці втрачає гарний колір, тому її краще їсти у сирому вигляді, додавати до салатів, бутербродів. Вона має такий насичений смак, як жовта.
3. Біла
Має дуже інтенсивний смак, її краще використовувати для соусів, овочевих страв.
4. Цибуля-шалот
Ця цибуля дуже смачна та ніжна, має такий насичений запах, як наприклад, червона і біла. Вона відмінно підходить для супів, салатів та соусів.
5. Цибуля-порей
Цибуля надає стравам особливий смак, не кажучи вже про те, що цей овоч має багато корисних властивостей.
У цибулі-порей, як і більшості овочів, міститься багато корисних речовин: вітаміни групи В, вітамін С, велика кількість калію, і навіть фосфор, кальцій, магній, натрій.