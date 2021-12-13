Від гострої до солодкої: яка цибуля найсмачніша

Цибуля – продукт, без якого складно уявити практично будь-яку страву, серед яких навіть десерт – цибулевий тарт Татен. Фахівці стверджують, що цибулю корисно їсти в осінній та зимовий період, адже вона благотворно впливає на імунну систему. Варто зазначити, що існує багато видів цього продукту, починаючи від дуже насиченого смаку до м'якшого, наприклад цибуля-шалот, повідомляє Обозреватель.

Дієтологиня Світлана Фус розповіла у Facebook, скільки видів цибулі буває та чим кожен із них корисний, а також – які види найсмачніші.

1. Жовта цибуля

Жовта цибуля. Джерело: Pixabay

Це найпопулярніший вид цибулі, яка відмінно переносить термообробку. Вона гостра та має дуже стійкий аромат. Найкраще підходить для салатів, соусів.

2. Червона

Червона цибуля. Джерело: pixabay.com

При термообробці втрачає гарний колір, тому її краще їсти у сирому вигляді, додавати до салатів, бутербродів. Вона має такий насичений смак, як жовта.

3. Біла

Біла цибуля. Джерело: pixabay.com

Має дуже інтенсивний смак, її краще використовувати для соусів, овочевих страв.

4. Цибуля-шалот

Цибуля-шалот. Джерело: pixabay.com

Ця цибуля дуже смачна та ніжна, має такий насичений запах, як наприклад, червона і біла. Вона відмінно підходить для супів, салатів та соусів.

5. Цибуля-порей

Цибуля-порей. Джерело: pixabay.com

Цибуля надає стравам особливий смак, не кажучи вже про те, що цей овоч має багато корисних властивостей.

У цибулі-порей, як і більшості овочів, міститься багато корисних речовин: вітаміни групи В, вітамін С, велика кількість калію, і навіть фосфор, кальцій, магній, натрій.