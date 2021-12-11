Президент Литви заявив про високу ймовірність нападу РФ на Україну

Імовірність вторгнення Росії в Україну дуже висока, може здійснитися найгірший сценарій, заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Новое время.

"Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здійснитися і найгірший сценарій – військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми спільно повинні зробити все, щоб цього гіршого сценарію не було" , - сказав він, підбиваючи підсумки спілкування президента США Джо Байдена з лідерами країн НАТО у Східній Європі.

Науседа заявив, що країни Балтії також відчувають пряму загрозу.