Прикордонники заборонили в'їзд російській співачці Mary Gu
Прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській співачці Марії Гусаровій (Mary Gu) через незаконне відвідування окупованого Росією Криму, повідомляє УНІАН.
Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, двох громадян РФ виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в одному зі столичних аеропортів.
Вони прибули в Київ рейсом зі Стамбула.
Під час оформлення прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, які проводилися на півострові у різні роки.
Також було з'ясовано, що жінка є російською співачкою, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.
В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.
"За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишили нашу країну, відправившись у зворотному напрямку", - зазначили у ДПСУ.
Співачка на своїй сторінці в Instagram повідомила про скасування концерту в Києві.