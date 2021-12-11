Фанати "Дженоа" вимагали звільнити Шевченка

Фанати "Дженоа" вимагали звільнити Шевченка
Фото: Facebook

Український наставник італійського "Дженоа" потрапив під жорстку критику фанатів після матчу Серії А із "Сампдорією". Поєдинок у генуезькому дербі завершився поразкою 1:3, що опустило команду на 19 місце, повідомляє Обозреватель.

Фанати вимагають звільнити українського фахівця, вважаючи, що він нічого не досяг на посаді головного тренера, і не приніс уболівальникам клубу нічого, окрім розчарування та гніву.

"Ми повинні звільнити його та найняти Оле"
"Ми повинні звільнити його та найняти Оле". Джерело: Twitter Дженоа

Також користувачі не розуміють, чому Андрій Миколайович вирішив зруйнувати кар'єру.

"Я не розумію, чому Шева вирішив зруйнувати свою кар'єру".
"Я не розумію, чому Шева вирішив зруйнувати свою кар'єру". Джерело: Twitter Дженоа

Фанати жартують, що Шевченко приніс би більше користі, якби сам вийшов на поле.

Українцю радять вийти на поле
Українцю радять вийти на поле. Джерело: Twitter Дженоа

Італійці запитують, навіщо йому взагалі було їхати до Генуї

"Шева, а навіщо ви приїхали до Генуї?"
"Шева, а навіщо ви приїхали до Генуї?". Джерело: Twitter Дженоа

"Бідний Шева, але хто змусив його приїхати до Генуї?"

Бідний шевченко
Бідний шевченко. Джерело: Twitter Дженоа
"Бідний Шева"
"Бідний Шева". Джерело: Twitter Дженоа
Хтось урятує Шеву від цього бардака?"
Хтось урятує Шеву від цього бардака?". Джерело: Twitter Дженоа

Багато фанатів низько оцінюють професіоналізм українця, вважаючи, що Шевченко мертвий як тренер. Вони вимагають повернути колишнього наставника Давида Баллардіні.

"Поверніть Баллардіні"
"Поверніть Баллардіні". Джерело: Twitter Дженоа
"Вигнати Шевченка"
"Вигнати Шевченка". Джерело: Twitter Дженоа
"Шевченко мертвий і не знає про це"
"Шевченко мертвий і не знає про це". Джерело: Twitter Дженоа

"Шева, якщо в тебе вистачить сміливості, подай у відставку".

"Шевченка у відставку"
"Шевченка у відставку". Джерело: Twitter Дженоа
Фанати вимагають вигнати Шевченка
Фанати вимагають вигнати Шевченка. Джерело: Twitter Дженоа

Нагадаємо, що свій наступний двобій "Дженоа" проведе 14 грудня. У 2-му раунді Кубку Італії підопічні українця приймуть "Салернітану".

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