Фанати "Дженоа" вимагали звільнити Шевченка
Український наставник італійського "Дженоа" потрапив під жорстку критику фанатів після матчу Серії А із "Сампдорією". Поєдинок у генуезькому дербі завершився поразкою 1:3, що опустило команду на 19 місце, повідомляє Обозреватель.
Фанати вимагають звільнити українського фахівця, вважаючи, що він нічого не досяг на посаді головного тренера, і не приніс уболівальникам клубу нічого, окрім розчарування та гніву.
Також користувачі не розуміють, чому Андрій Миколайович вирішив зруйнувати кар'єру.
Фанати жартують, що Шевченко приніс би більше користі, якби сам вийшов на поле.
Італійці запитують, навіщо йому взагалі було їхати до Генуї
"Бідний Шева, але хто змусив його приїхати до Генуї?"
Багато фанатів низько оцінюють професіоналізм українця, вважаючи, що Шевченко мертвий як тренер. Вони вимагають повернути колишнього наставника Давида Баллардіні.
"Шева, якщо в тебе вистачить сміливості, подай у відставку".
Нагадаємо, що свій наступний двобій "Дженоа" проведе 14 грудня. У 2-му раунді Кубку Італії підопічні українця приймуть "Салернітану".