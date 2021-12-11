Фанати "Дженоа" вимагали звільнити Шевченка

Український наставник італійського "Дженоа" потрапив під жорстку критику фанатів після матчу Серії А із "Сампдорією". Поєдинок у генуезькому дербі завершився поразкою 1:3, що опустило команду на 19 місце, повідомляє Обозреватель.

Фанати вимагають звільнити українського фахівця, вважаючи, що він нічого не досяг на посаді головного тренера, і не приніс уболівальникам клубу нічого, окрім розчарування та гніву.

"Ми повинні звільнити його та найняти Оле". Джерело: Twitter Дженоа

Також користувачі не розуміють, чому Андрій Миколайович вирішив зруйнувати кар'єру.

"Я не розумію, чому Шева вирішив зруйнувати свою кар'єру". Джерело: Twitter Дженоа

Фанати жартують, що Шевченко приніс би більше користі, якби сам вийшов на поле.

Українцю радять вийти на поле. Джерело: Twitter Дженоа

Італійці запитують, навіщо йому взагалі було їхати до Генуї

"Шева, а навіщо ви приїхали до Генуї?". Джерело: Twitter Дженоа

"Бідний Шева, але хто змусив його приїхати до Генуї?"

Бідний шевченко. Джерело: Twitter Дженоа

"Бідний Шева". Джерело: Twitter Дженоа

Хтось урятує Шеву від цього бардака?". Джерело: Twitter Дженоа

Багато фанатів низько оцінюють професіоналізм українця, вважаючи, що Шевченко мертвий як тренер. Вони вимагають повернути колишнього наставника Давида Баллардіні.

"Поверніть Баллардіні". Джерело: Twitter Дженоа

"Вигнати Шевченка". Джерело: Twitter Дженоа

"Шевченко мертвий і не знає про це". Джерело: Twitter Дженоа

"Шева, якщо в тебе вистачить сміливості, подай у відставку".

"Шевченка у відставку". Джерело: Twitter Дженоа

Фанати вимагають вигнати Шевченка. Джерело: Twitter Дженоа

Нагадаємо, що свій наступний двобій "Дженоа" проведе 14 грудня. У 2-му раунді Кубку Італії підопічні українця приймуть "Салернітану".