Samsung запатентувала смарт-годинник із гнучким екраном

Samsung є незаперечним лідером ринку смартфонів зі складними дисплеями. Крім того, компанія експериментує і над іншими форм-факторами, включаючи матриці, що скручуються і розтягуються. Тепер Samsung збирається застосувати свої напрацювання в пристроях, що носяться, повідомляє 3Dnews.

Патент, заявка на який була подана Samsung у Всесвітнє відомство інтелектуальної власності (WIPO) у червні, містить детальну інформацію про смарт-годинник з дисплеєм, який розгортається для збільшення корисної площі. Крім того, передбачається можливість повороту екрану для використання як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

Джерело зображення: LetsGoDigital

Для «розтягування» дисплея буде використовуватися вал, що обертається, з шестеренним механізмом, який буде приводитися в дію вручну.

Джерело зображення: LetsGoDigital

Пристрій отримає камеру, що захована під дисплейною панеллю. У патенті також описані численні датчики, які можуть відслідковувати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск та насичення крові киснем.

Цікаво, що в патенті описується сумісність пристрою з активним стилусом, подібним до S Pen. Поки що важко припустити, коли подібний пристрій вийде на ринок, однак його поява однозначно стане важливим етапом для ринку споживчої електроніки.