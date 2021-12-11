У Німеччині створили бойового робота

Військовою машиною можна керувати вручну, дистанційно або повністю в автономному режимі, запрограмувавши маршрут віддалено, повідомляє Корреспондент.

У Німеччині компанія Rheinmetall представила робота з гусеничним ходом на базі платформи Wiesel. Відео опубліковано у YouTube на каналі компанії.

Новий роботизований комплекс Autonomous Combat Warrior має високотехнологічний набір автономності.

Машиною можна керувати вручну, дистанційно або в повністю автономному режимі, запрограмувавши маршрут віддалено.

Робот може об'їжджати перешкоди, а також слідувати в режимі конвою за провідним транспортом.

Роботизовані зразки також зможуть доставляти самі запаси, проводити розвідку та навіть вести вогонь.