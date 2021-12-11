Луганська область на порозі катастрофи через відсутність вугілля з РФ - нардеп

У зв'язку із запровадженою Росією транспортною блокадою та зупинкою постачання вугілля на Луганську ТЕС регіон опинився на межі техногенної катастрофи, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив народний депутат Сергій Шахов.

"Ми трубили про це ще з літа, ми говорили про те, що до ТЕС немає залізниці. Дана ситуація, яка зараз склалася на Луганщині - це фактично техногенна і соціальна катастрофа. На ТЕС залишилося всього 30 тис. тонн вугілля, цього вистачить на 20 діб, а якщо почнуться морози, система взагалі не витримає" , - сказав він в ефірі телеканалу "Україна24".

Шахов підкреслив, що влада за 7 років так і не побудувала пряму залізницю до міста Щастя, залишивши регіон залежно від Росії.

Також Кабмін не забезпечив станцію газом, поставивши під загрозу 12 тис. осіб, а також 53 лікарні, 293 школи, 253 дитсадки та всі шахти області.

Як повідомлялось, для недопущення виникнення надзвичайної ситуації в регіоні Луганська ОДА звернулась до міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з проханням сприяти зняттю блокади на поставку вугілля на Луганську ТЕС.

Як зазначалось, як тимчасову альтернативу станція також може використовувати природний газ, але для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

Також жителі Луганщини звернулися президента, прем’єра та губернатора з проханням вирішити ситуацію з блокуванням Росією поставок вугілля на Луганську ТЕС.