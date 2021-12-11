Гороскоп на 12 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 12 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить зайнятися очищенням. Корисно займатися прибиранням, чистити свій організм і навіть думки, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

зміцнювати своє здоров'я;

займатися своїм фінансовим саморозвитком, практикувати ці знання;

ходити в гості;

починати короткострокові, але при цьому трудомісткі справи.

Сьогодні не можна:

перетруджувати;

сумувати;

переїдати.

Восьмий місячний день і Місяць, що росте в знаку Овен, відповідають за розквіт фізичних і розумових здібностей людини: наш потенціал виходить на своєму місячному піку – і важливо правильно розпорядитися цими ресурсами.

Овен

Сьогодні представники знака занадто категоричні та прямолінійні. Це загрожує конфліктами з оточуючими. Своє его варто трохи угамувати - ну, або просто займатися індивідуальним проектами на самоті.

Телець

Представникам знака варто сьогодні тримати вухо гостро при спілкуванні з будь-якими авторитетами у вашому житті – будь то строгий начальник, авторитарна мама або любовний партнер, який надмірно полюбляє покомандувати. У спілкуванні з ними в цей день краще від початку вибрати тактику чарівних посмішок і переведення всіх питань у жарт.

Близнюки

Ймовірні конфлікти і суперечки – і не факт, що представники знака вийдуть із них переможцем. Тому, якщо є хоч найменша можливість, то розгляд справ варто відкласти, а аргументи – приберегти до більш вигідного моменту.

Рак

Сьогодні саме час для рішучого кроку: згадайте, що давно відкладали або не наважувалися зробити – і починайте діяти. Саме в цю місячну добу зробіть хоча б півкроку в напрямку цієї мрії – і вважайте, що справа в капелюсі.

Лев

Відмінний день для ремонту і взагалі будь-яких виправлень: можна редагувати свої тексти, налагоджувати відносини, якщо ті дали тріщину, просто визнавати і аналізувати свої помилки (це запорука, що ви вбережете себе від них надалі).

Діва

Загострене почуття справедливості не доведе сьогодні представників знака до добра: так, вони захистять свої переконання, але при цьому наживуть собі нових ворогів. Тому, вступаючи в дискусію - постарайтеся згадати про дипломатичність.

Терези

Головний помічник сьогодні - прямолінійність і чесність. Всі спроби схитрувати обернуться проти вас. Проте відкритість і чіткі, виразнісінько ясні формулювання допоможуть у будь-якій справі.

Скорпіон

Без попереднього плану і самодисципліни день пройде даремно: представники знака ризикують метушливо витратити свій час на всяку дурницю. При цьому варто критично оцінювати важливість завдань - щоб у першій половині дня не розтратити всі сили на те, що робити сьогодні і зовсім необов'язково.

Стрілець

Сьогодні представник знака може образити дорогу йому людину сам того не бажаючи. Варто бути обережнішим зі своїми поривами висловити "правду-матку" прямо в очі. Краще уникати серйозних розмов.

Козеріг

Сьогодні варто проявити максимум делікатності й обережності в спілкуванні з друзями і рідними. Ваша критика зараз не до місця і не до часу: в даний момент вона лише все загострить і зіпсує.

Водолій

Енергетика Водолія сьогодні під загрозою: вас можуть спробувати втягнути в непотрібний конфлікт, неабияк пошарпавши нерви і висмоктавши з вас всі енергетичні соки. Краща лінія поведінки в такому випадку - погоджуватися, не даючи при цьому ніяких обіцянок і гарантій. Відповідайте загальними фразами і ведіть себе максимально розслаблено й умиротворено.

Риби

Для спонтанних рішень зараз не час. Добре обміркуйте всі свої кроки - і тільки потім дійте, причому максимально рішуче.