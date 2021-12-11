Гороскоп на 12 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку
Гороскоп на 12 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить зайнятися очищенням. Корисно займатися прибиранням, чистити свій організм і навіть думки, повідомляє УНІАН.
Сьогодні потрібно:
- зміцнювати своє здоров'я;
- займатися своїм фінансовим саморозвитком, практикувати ці знання;
- ходити в гості;
- починати короткострокові, але при цьому трудомісткі справи.
Сьогодні не можна:
- перетруджувати;
- сумувати;
- переїдати.
Восьмий місячний день і Місяць, що росте в знаку Овен, відповідають за розквіт фізичних і розумових здібностей людини: наш потенціал виходить на своєму місячному піку – і важливо правильно розпорядитися цими ресурсами.
Овен
Сьогодні представники знака занадто категоричні та прямолінійні. Це загрожує конфліктами з оточуючими. Своє его варто трохи угамувати - ну, або просто займатися індивідуальним проектами на самоті.
Телець
Представникам знака варто сьогодні тримати вухо гостро при спілкуванні з будь-якими авторитетами у вашому житті – будь то строгий начальник, авторитарна мама або любовний партнер, який надмірно полюбляє покомандувати. У спілкуванні з ними в цей день краще від початку вибрати тактику чарівних посмішок і переведення всіх питань у жарт.
Близнюки
Ймовірні конфлікти і суперечки – і не факт, що представники знака вийдуть із них переможцем. Тому, якщо є хоч найменша можливість, то розгляд справ варто відкласти, а аргументи – приберегти до більш вигідного моменту.
Рак
Сьогодні саме час для рішучого кроку: згадайте, що давно відкладали або не наважувалися зробити – і починайте діяти. Саме в цю місячну добу зробіть хоча б півкроку в напрямку цієї мрії – і вважайте, що справа в капелюсі.
Лев
Відмінний день для ремонту і взагалі будь-яких виправлень: можна редагувати свої тексти, налагоджувати відносини, якщо ті дали тріщину, просто визнавати і аналізувати свої помилки (це запорука, що ви вбережете себе від них надалі).
Діва
Загострене почуття справедливості не доведе сьогодні представників знака до добра: так, вони захистять свої переконання, але при цьому наживуть собі нових ворогів. Тому, вступаючи в дискусію - постарайтеся згадати про дипломатичність.
Терези
Головний помічник сьогодні - прямолінійність і чесність. Всі спроби схитрувати обернуться проти вас. Проте відкритість і чіткі, виразнісінько ясні формулювання допоможуть у будь-якій справі.
Скорпіон
Без попереднього плану і самодисципліни день пройде даремно: представники знака ризикують метушливо витратити свій час на всяку дурницю. При цьому варто критично оцінювати важливість завдань - щоб у першій половині дня не розтратити всі сили на те, що робити сьогодні і зовсім необов'язково.
Стрілець
Сьогодні представник знака може образити дорогу йому людину сам того не бажаючи. Варто бути обережнішим зі своїми поривами висловити "правду-матку" прямо в очі. Краще уникати серйозних розмов.
Козеріг
Сьогодні варто проявити максимум делікатності й обережності в спілкуванні з друзями і рідними. Ваша критика зараз не до місця і не до часу: в даний момент вона лише все загострить і зіпсує.
Водолій
Енергетика Водолія сьогодні під загрозою: вас можуть спробувати втягнути в непотрібний конфлікт, неабияк пошарпавши нерви і висмоктавши з вас всі енергетичні соки. Краща лінія поведінки в такому випадку - погоджуватися, не даючи при цьому ніяких обіцянок і гарантій. Відповідайте загальними фразами і ведіть себе максимально розслаблено й умиротворено.
Риби
Для спонтанних рішень зараз не час. Добре обміркуйте всі свої кроки - і тільки потім дійте, причому максимально рішуче.