В Раді розкритикували ініціативу Зеленського щодо Донбасу

Заява президента України Володимира Зеленського щодо можливості проведення референдуму щодо Донбасу є безвідповідальною і викличе нерозуміння у західних партнерів, повідомляє Україна 24.

Про це заявила народна депутатка України від "Голосу" Інна Совсун.

"Безперечно, я і партія "Голос" ставимося до пропозиції, озвученої вчора президентом Зеленським щодо референдуму, вкрай негативно. По-перше, це абсолютно безвідповідально збоку влади. За 2,5 роки президент Зеленський не запропонував жодної конкретної ідеї щодо вирішення кризи на Донбасі. Все, що ми чули - це якісь розрізнені ідеї на кшталт подивитися в очі Путіну і побачити там мир. Прямі переговори без можливості навіть створення переговорної позиції. Але жодної конкретної стратегії він не презентував ані українському народові, ані нашим міжнародним партнерам. І зараз наші міжнародні партнери намагаються сформулювати якусь позицію щодо вирішення питання війни на Донбасі, в той час як українська влада по факту просто реагує на ті пропозиції, які озвучують чи то американці, чи то європейські партнери" , - заявила вона.

Совсун також дорікнула президенту за "дуже неочікувані пропозиції, наприклад, про прямі переговори з Москвою".

"Це значить - переговори без посередників. І коли я чую від президента пропозицію про прямі переговори з Москвою, то в мене є питання - а що ми на прямих переговорах можемо запропонувати Путіну? Що такого ми можемо йому дати, на що він би погодився в обмін на якісь поступки? Ми можемо запропонувати щось, тільки коли з нами за столом переговорів сидять наші західні партнери, які можуть чітко сказати - якщо ви не виконуєте ось це, тоді ми запроваджуємо додаткові санкції проти Росії, яка є агресором у цій ситуації. А якщо сидить за столом переговорів тільки Зеленський і Путін, то що ми можемо пропонувати?" - пояснила депутатка .

За її словами, "коли такі речі з'являються, то для західних партнерів це викликає певне нерозуміння щодо того, якою є поточна позиція України".