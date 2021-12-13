7 правил етикету, які допоможуть догодити з подарунком

Грудень – це період свят, корпоративів, теплих сімейних та дружніх вечорів. У ці дні заведено обмінюватися подарунками, тому вже зараз багато хто замислюється, що подарувати колезі, друзям та родичам на Новий рік, повідомляє Обозреватель.

Але варто бути обережним під час покупок, оскільки близька подруга може зрадіти парфумам від улюбленого бренда, а ось колегу такий особистий і дорогий презент може збентежити. Далі про правила етикету, яких варто дотримуватися, коли вибираєте подарунки.

Пакування не повинне бути кращим за сам подарунок

Не варто прикрашати яскравою обгорткою символічний подарунок. Джерело: pixabay.com

У яскравій святковій коробці повинен зберігатися не менш яскравий і красивий подарунок, а не дешева дрібничка. Річ у тому, що, побачивши вишукану обгортку, складається враження, ніби всередині запаковано щось грандіозне. Тому такий презент може дуже розчарувати. Про це написали експерти Асоціації досліджень споживачів.

Дотримуватися списку бажаних подарунків

Варто обрати подарунок із переліку бажань. Джерело: pixabay.com

Якщо подруга склала перелік подарунків, які вона хоче отримати, – його необхідно дотримуватися. Дослідження Journal of Experimental Social Psychology довели, що замовлені заздалегідь подарунки цінують набагато більше, ніж небажані сюрпризи.

Додати листівку з ім'ям

Подарунок треба дарувати зі своїм підписом. Джерело: pexels.com

Експертка з етикету Міка Маєр рекомендує підписати листівку своїм ім'ям, якщо презент дарують у великій компанії на свято. Це допоможе людині не забути, хто вручив подарунок, та гідно віддячити у майбутньому.

Дарувати символічні презенти

Навіть якщо господарі попросили нічого не дарувати, не варто приходити у гості з порожніми руками. Міка Маєр зазначає, що прихід у гості без подарунків – ознака поганого тону. Приємним презентом для кожної господині стане набір свічок, святкових серветок або готові та прикрашені страви до столу.

Подарувати сертифікат на шопінг замість грошей

Сертифікат – чудовий подарунок. Джерело: pexels.com

Дослідники Incentive Federation провели опитування і більшість респондентів відповіли, що вважають, що сертифікат на шопінг, враження чи поїздку залишає більше приємних спогадів, ніж готівка. Замість того щоб купити якусь річ на свій смак – краще подарувати купон на цю суму.

Дарувати нейтральні подарунки колегам

Солодощі, подарунковий сертифікат і канцелярське приладдя є відмінними подарунками для колег в офісі. The balance careers застерігає, що не варто дарувати співробітникам парфумерію, косметику та одяг.

Дотримуватись ліміту вартості подарунка

Варто дотримуватися домовленостей із колективом під час обміну подарунками. Джерело: pexels.com

У багатьох компаніях заведено обмінюватись подарунками перед Новим роком. Зазвичай колеги перед корпоративом обговорюють ціну презентів. Наприклад, встановлюють ліміт – не більше ніж 300 гривень. Не варто перевищувати цю суму і дарувати надто дорогий подарунок. Оскільки співробітник, який вручить дешевший подарунок, почуватиметься ніяково.