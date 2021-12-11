США та Британія домовилися про стримування агресії РФ проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен на полях зустрічі міністрів G7 в Ліверпулі обговорив із головами МЗС Британії та Німеччини ситуацію навколо України та стримування Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив у суботу речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Трасс наголосили на важливості продовження координації між США і Великю Британією для стримування Росії від подальшої агресії проти України" , - заявив Прайс.

Він додав, що Блінкен і міністр закордонних справ Німеччни Анналена Бербок обговорили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії та погодилися, що "в разі ескалації Москви необхідна рішуча відповідь".

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс раніше попередила Росію, що вона зіткнеться з "важкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо нечленства України в Альянсі.