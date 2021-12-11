Над Україною літав літак-розвідник США

Над Україною літав літак-розвідник армії США, він пролетів уздовж тимчасово окупованих Росією Криму та частини територій Донбасу. Трек польоту показав сервіс Flight Radar 24, повідомляє Ліга.net.

За даними треку, американський розвідлітак Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11 злетів із Великобританії, долетів до України, біля Первомайська Харківської області повернув на південь, а біля Токмака Запорізької області – на захід.

У Ревови Одеської області літак розвернувся і почав повертатися тим самим маршрутом, ймовірно, назад до Великобританії.

На момент публікації літак знаходиться в районі польського міста Люблін на висоті 36025 футів (10980 метрів).

Flight Radar 24

ДОВІДКА . Boeing RC-135 - сімейство великих американських стратегічних розвід літаків, експлуатуються арміями США та Великобританії. Вони вступили на службу в 1960-х, використовувалися під час війни у В'єтнамі, Югославії, Іраку, операціях у Лівії та Панамі.

За часів холодної війни ці літаки стежили за радянськими силами протиповітряної оборони та запусками міжконтинентальних ракет СРСР.

Модифікація Rivet Joint обладнана набором датчиків, які дозволяють виявляти, ідентифікувати та визначати розташування сигналів по всьому електромагнітному спектру. На борту можуть перебувати до 30 осіб, включаючи екіпаж, офіцерів радіоелектронної боротьби, операторів розвідки та техніків.