На Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий

З початку доби, в районі проведення ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений, повідомляє РБК-Україна.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації 3 рази порушили "тишу", а саме:

в напрямку Піщаного - вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Кам’янки - обстрілювали зі стрілецької зброї;

в бік Катеринівки - відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.