Порошенко: ігнорування "вагнергейту" матиме наслідки для влади

Українська влада має провести об’єктивне і повне розслідування "вагнергейту", інакше втратить довіру і українського суспільства, і міжнародних партнерів, повідомляє Обозреватель.

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Перш за все я хочу подякувати всім чесним журналістам, які не дали цю тему замовчати. Бо 16 довгих місяців влада затикала рота кожному, хто навіть наважувався сказати, що сам факт операції відбувся. Після того, як у вашій програмі вийшов Бурба (екскерівник ГУР МО – ред.), вийшов розвідник Роман Червінський, вийшли інші і заявили про це – ми маємо результат" , – сказав Порошенко.

За його словами, згідно соціологічним дослідженням чули про "вагнергейт" 60% українців, а отже замовчати цю справу не вдасться.

"Вони намагаються знищувати докази. Вони намагаються не дати нам проголосувати постанову Верховної Ради про тимчасову слідчу комісію саме про злив інформації. Я хочу наголосити, що опозиційні фракції збирають 150 підписів. Ми їх зберемо. І ті, хто скоїв цей жахливий злочин будуть відповідати" , – заявив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко також назвав дивною поведінку Офісу президента.

"Якби вони вийшли 16 місяців тому і сказали: так, операція була, ми проводимо розслідування; так, хто винні, будуть притягнуті до відповідальності – ми б зберегли довіру наших партнерів" , – переконаний він.

"Ми сьогодні багато говорили про партнерів. Ми сьогодні багато говорили наскільки важлива нам довіра між ЄС і Україною, США і Україною. А після такої поведінки по відношенню до "кротів" скажіть – чи можемо ми продовжувати розраховувати, як ми це зробили в 14 році, на прямий доступ до цілком таємних розвідданих НАТО?" , – додав Петро Порошенко.

Він підкреслив: "Сьогодні питання чесності і розслідування цієї справи є питанням національної безпеки. Це дуже важливо".