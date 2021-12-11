В Україні впав попит на нерухомість

В Україні у другій половині 2021 року впала активність на ринку нерухомості. Залежно від сегменту – від 10 до 50%. З одного боку, покупців відлякали непідйомні ціни на квадратні метри, з іншого ж – загроза військової ескалації з боку Росії, новий штам коронавірусу та несподіване зростання курсу валют, повідомляє Обозреватель.

Що буде далі з цінами на нерухомість, чому може знизитися або збільшитись попит – читайте у матеріалі.

Коли та як зміняться ціни на квартири?

Вартість квартир на первинному та вторинному ринках наступного року має підвищитися на 5-15%. Президент Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта уточнив, що подорожчання варто очікувати лише у другому кварталі 2022-го.

А от у перші місяці нового року ситуація має бути незмінною. Причина – продавці всіляко утримуватимуть попит і не ризикнуть втратою покупців.

"Із другого кварталу 2022 року через початок нового ділового сезону ринок може відреагувати незначним зростанням цін у межах 5%. Проте таке зростання залежатиме від рівня попиту в тому чи іншому сегменті" , – підсумував експерт.

Щоправда, є чимало факторів, які можуть змінити цю тенденцію, додав консультант із нерухомості Іван Кудояр.

Скільки зараз коштують квартири в Києві (дані Благосвіт):

1-кімнатна квартира: $2,15 дол. за квадрат;

2-кімнатні квартири: $2,19 дол. за квадрат;

3-кімнатні квартири: $1,98 дол. за квадрат.

За словами девелоперів, на первинному ринку зростання цін варто очікувати лише з березня 2022 року. А найвищі цінові коливання можливі в період із квітня по червень та з жовтня по грудень (у пікові сезони на первинці), уточнив засновник та керівний партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

"Активізація покупців очікується з другої половини березня. Водночас їхня активність буде не однорідною. Особливу популярність матимуть переважно об'єкти класів комфорт і комфорт плюс. Саме тому за сприятливої політико-економічної ситуації в країні у 2022 році лише у 30-40% новобудов зростання цін буде мотивоване підвищеною популярністю у покупців" , – каже Підвисоцький.

За його словами, у 2022-му понад 60-65% попиту на первинному ринку зосередиться на одно- та двокімнатних квартирах площею до 60 кв. м в об'єктах класів комфорт і комфорт плюс, із високою якістю будівництва та повноцінним інфраструктурним комплексом.

Також Підвисоцький зазначив, що цінова ситуація на первинному ринку залежатиме зокрема від обсягів іпотеки. Важливу роль відіграють умови роботи девелоперів. Ідеться про законодавчі зміни, спрямовані на захист інвесторів і створення прозорих умов ведення бізнесу.

Як і чому знизяться ціни на нерухомість?

Зниження попиту на нерухомість пояснюється, зокрема, високою вартістю житла. За словами Кудояра, деякі громадяни налякані загрозою ескалації воєнного конфлікту, когось лякає ситуація з коронавірусом, ще деяких – зростання курсу долара.

"Із середини вересня активність і на первинному, і на вторинному ринку трохи впала. За різними даними, від 10 до 50%. Якщо напружена ситуація триватиме ще 2-3 місяці, то ціни трохи пригальмують у своєму зростанні. Можливе навіть невелике падіння. Але якщо люди звикнуть до загрози, коронавірусу, ціни знову почнуть нормалізуватися і підуть трохи вгору" , – каже експерт.

За словами Піти, зараз попит на ринку знижується і до кінця поточного року може знизитися до 30% на первинному ринку. Причиною такого явища експерт називає надто швидке зростання вартості квадратних метрів, яке не співвідноситься з платоспроможним попитом.

"Із 2020 року та протягом 2021-го вартість житла в новобудовах у найбільших містах України зросла в середньому на 35-40%. Водночас кількість угод за два роки також збільшилася в середньому на 25-30%. Проте надто швидкі процеси на ринку призвели до фактичного "виснаження" платоспроможного попиту" , – розповів він.

А ось на вторинному ринку, як зазначив експерт, упродовж останніх місяців залежно від регіону попит упав на 17-35%.

Загалом ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається досить складною та місцями непрогнозованою. Ціни на квартири зростають, але ось попит разом із купівельною спроможністю українців знижується.