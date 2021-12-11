Посол оцінив можливість поставок Німеччиною зброї Україні

Посол України у Німеччині Андрій Мельник оцінив ймовірність того, що новий уряд ФРН надасть оборонне озброєння країні. За його словами, це "занадто оптимістичне очікування", повідомляє Дзеркало тижня.

За словами Мельника, ймовірно те, що нове керівництво Німеччини під правлінням нового канцлера Олафа Шольца, як і попереднє, не планує змінювати курс щодо України.

"Згадана вами історія є дуже показовою і демонструє загальне ставлення та підходи попереднього керівництва Німеччини і, боюся, так само і нового уряду щодо надання, а точніше, ненадання Україні оборонного озброєння" , - заявив Мельник.

Як відзначив посол, в керівництві були неформально передані сигнали про те, що надання озброєння може, нібито, ще більше спровокувати ескалацію біля кордонів України та призвести до більшої кількості зіткнень. Наразі це головна аргументація у Німеччині, яке посольство неофіційно чує протягом останніх років.

"Чи зміниться це ставлення Берліна при новому уряді? Гадаю, що було б занадто оптимістично очікувати, що кабінет канцлера Олафа Шольца матиме якийсь інший курс”, - додав Мельник.

Водночас Мельник зауважив, що посольство й надалі намагається переконати керівництво Німеччини у тому, що оборонне озброєння необхідне Україні для захисту життя своїх людей й стримування агресії з боку Російської Федерації, а не для провокацій.