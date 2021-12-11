Комаровський висловився про вакцинацію дітей від COVID-19

Євген Комаровський висловився про вакцинацію від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому, повідомляє РБК-Україна.

За словами заслуженого лікаря України, вакцинація дітей як здорових, так з "фоновими" захворюваннями в майбутньому допоможе уникнути зараження COVID-19 серед дорослих, а також позбавить дитину від можливих "постковідних" ускладнень

Так, хоча діти зазвичай легше переносять коронавірус, вони поширюють його серед інших людей, в тому числі дорослих, досить активно.

Крім того, Комаровський заявляє, що діти - "це "середовище", в якому активно відбувається мутація коронавірусу".

"І нарешті третє, і найголовніше, що може бути зрозумілим очевидним аргументом для дорослих - у дітей теж буває так званий пост-COVID, або long COVID" , - розповів ведучий і педіатр.

Комаровський уточнив, що процес відновлення у дітей після перенесеного коронавірусу може бути такий же довгий, як і у дорослих.

"Тобто дитина легко переносить хворобу, потім пів року у неї твориться що завгодно! Вона неадекватно поводиться, у неї пропадає пам'ять, порушується працездатність, вона не може вчитися, не може запам'ятати найпростіший вірш, і відновлюється потім місяцями" , - перерахував ймовірні загрози лікар.

Так, Комаровський закликає батькам зважити ризики та зробити правильний вибір в питанні вакцинації дітей.