Експерт назвав справжню "червону лінію" Путіна по Україні

Експерт назвав справжню "червону лінію" Путіна по Україні

Президент Росії Володимир Путін боїться не військ НАТО на українській території, а демократичної стабільності в Україні, повідомляє Україна 24.

Таку думку висловив російський політик Леонід Гозман, коментуючи "червоні лінії", які Путін окреслює для України.

"Він (Путін - ред.) всілякі "червоні лінії" малює, хоча коли він каже, що "червона лінія" для нього - це Україна в НАТО чи війська НАТО на території України, насправді справа не в цьому. Мені здається, що керівництво моєї країни побоюється не військ НАТО в Україні, а демократичної стабільності в Україні. Загрозою для режиму є ваша демократія, а не якісь міфічні війська НАТО", - заявив він.

Гозман зазначив, що війська НАТО жодної загрози для Росії не становлять:

"Це видно по колишніх радянських республіках Прибалтики, нині – балтійських країнах, де стоять війська НАТО. Вони входять до НАТО, і нічого – кордон абсолютно спокійний, безпечний, і нікого це не хвилює".

Як підкреслив російський політик, Кремлю потрібно, "щоб Україна була васалом Росії, щоб статус України був не вищим, ніж статус країн Варшавського договору за часів Радянського Союзу".

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