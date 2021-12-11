Глава Національного банку України заявив про тиск

Очільник Національного банку Кирило Шевченко заявив про тиск із боку "певних осіб", повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.

"Я був під тиском з моменту мого призначення" , — наголосив він.

Додавши, що НБУ зробив велику роботу зі стабільності на фінансових ринках, найприбутковішу банківську систему за всю історію, велику роботу з незалежності НБУ.

Доповнюючи відповідь про тиск він заявив, що йдеться про вплив на процес ухвалення рішень усередині НБУ, інформаційні кампанії у пресі, спрямовані на топ-менеджерів НБУ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кризова кадрова ситуації в Національному банку України залагоджена.