Під Харковом пройшли навчання тероборони

Навчання "Стрілецький день" за участю резервістів тероборони відбулися 11 грудня на території навчального центру Інституту танкових військ Харківського національного технічного університету "ХПІ" у селищі Підвірки під Харковом, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив заступник командира 113-ї бригади територіальної оборони з питань комунікації Михайло Блажко.

Він зазначив, що у навчаннях взяли участь півтисячі людей, зокрема, резервісти, військовослужбовці, представники Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Прикордонної служби та громадських організацій.

"Протягом 6 годин вони продемонстрували тактичну та психологічну підготовку, знання тактичної медицини, мінної безпеки та танкову обкатку – коли ти знаходишся в окопі, а над тобою йдуть танки, і в тебе завдання їх підірвати", - зазначив Блажко .

За його словами, "Стрілецький день" засвідчив гідний рівень підготовки всіх задіяних підрозділів.

"Ситуація на сході країни контрольована, захист, якщо потрібно, з боку тероборони та структур взаємодії буде забезпечено на 100 відсотків", - наголосив Блажко .

Він також повідомив, що на прикордонній Харківщині налічується 3,5 тис. бійців тероборони, та їх кількість планується збільшувати.