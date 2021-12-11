Ляшко назвав тариф на пологи у 2022 році

В Україні тариф на пологи у рамках програми медичних гарантій у 2022 році становитиме 15 101 гривню, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко написав про це після відвідування одного з приватних пологових будинків зі своїм заступником Олексієм Яременком.

"Дискутували та шукали відповідь на питання, чому приватні пологові будинки не подаються на контракти за програмою медичних гарантій за направленням пологи. До речі, тариф на пологи у програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн", - написав Ляшко .

Ляшко написав, що основна відповідь полягає в тому, що приватним установам органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дорогого медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги

Міністр наголосив, що охорона материнства та дитинства є одним із пріоритетів діяльності уряду на 2022 рік.