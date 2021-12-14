Топ-9 спецій, які можуть урятувати від "залежності" до солодощів

Цукрова залежність може спровокувати виникнення декількох небезпечних захворювань, таких як ожиріння, цукровий діабет та проблеми із серцем. Солодощі впливають на мозок подібно до наркотиків і навіть можуть викликати звикання, повідомляє Обозреватель.

Раптова відмова від них може викликати цілий ряд негативних наслідків, наприклад, головний біль, втому, погіршення настрою та навіть судоми. Проте безпечно розірвати цей токсичний зв'язок можна за допомогою спеціальної дієти та спецій, які до того ж мають протизапальну дію та регулюють рівень інсуліну.

Як відзначає доктор з біомедицини в Гарвардському університеті Канчан Коя, рафінований цукор провокує цілий ряд проблем зі здоров’ям. Неконтрольоване його споживання може призвести до ожиріння, проблем з кишечником, запалень та прискорення старіння клітин.

За її словами, згубну залежність можна подолати завдяки дієті, яка буде складатися з великої кількості натуральних продуктів, овочів та фруктів. Також надзвичайно важливо хоча б на короткий термін виключити рафінований цукор зі свого раціону.

Коя розповіла, що правильне харчування та корисна їжа, може зарадити ситуації. Адже натуральні продукти здатні відновити чутливість до інсуліну. До того ж така дієта допоможе нормалізувати біохімію мозку. Справа у тому, що натуральна їжа не призводить до викидів дофаміну, які і формують залежність від солодкого.

Тому відмова від цукру та правильне харчування допоможе обірвати ці "ланцюги залежності", які сформувалися у мозку.

Різновиди спецій.

Спеції, які можуть допомогти зменшити тягу до цукру

Експерт зі здоров’я з Гарварду пропонує додати в раціон спеції, які здатні зменшити шкідливу залежність від солодкого:

Чорний перець: піперин, котрий міститься у цій спеції, має потужну протизапальну дію та покращує травлення.

Коріандр: покращує секрецію інсуліну та зменшує шкоду від вільних радикалів в клітинах, що виробляють інсулін.

Кардамон: завдяки своєму квітковому смаку та приємному запаху допомагає зменшити потребу у додаванні цукру.

Сумах: ще один дуже ефективний протизапальний засіб.

Куркума: спеція не лише запобігає запаленням, але і чудово підтримує цілісність слизової оболонки.

Мускатний горіх: розповсюджений кулінарний інгредієнт відомий своїми протизапальними властивостями.

Гвоздика: високий вміст нігрицину у цій спеції покращує чутливість організму до інсуліну.

Каєнський перець/паприка: присутній у них капсаїцин стримує запалення та покращує стан мікрофлори у кишечнику людини.

Кориця: містить коричний альдегід, який має протизапальну дію і покращує передачу інсуліну. До того ж споживання натуральної кориці допомагає знизити рівень токсинів у печінці.