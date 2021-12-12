Курс валют НБУ на 12 грудня

Курс валют НБУ на 12 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 12 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 11 грудня не змінився і залишається на рівні 27.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.68 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.80 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 29.37 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.101300
EUR Євро 30.677300
RUB Рубль 0.367980
GBP Фунт стерлінгів 35.796800
CHF Швейцарський франк 29.365400
PLN Польський злотий 6.658300

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