Курс валют НБУ на 12 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 12 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 11 грудня не змінився і залишається на рівні 27.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
Євро не змінився і його курс склав 30.68 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.80 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становив 29.37 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.101300
|EUR
|Євро
|30.677300
|RUB
|Рубль
|0.367980
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.796800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.365400
|PLN
|Польський злотий
|6.658300