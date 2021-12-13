Легко та без нервів: як забрати плями від кави з білого одягу

Білі речі виглядають чудово – до того часу, як на них не з’явиться несподівана пляма. Що робити, якщо ви випадково розлили каву на білу сорочку чи футболку, розповіла Кароліна Мак’Колі, повідомляє 24 Канал.

Сліди від кави доволі важко випрати звичайними засобами – на білих речах все одно лишиться видима пляма. Так Кароліна Мак’Колі поділилася секретом простого та дієвого методу прання білого одягу. Для цього вона пропонує застосувати оцет та мило.

Що треба зробити для очищення білого одягу від кави

Прикладіть серветку до свіжої плями – вона забере залишки рідини.

Покладіть річ у посудину та залийте окропом.

Додайте до води 1 склянку білого оцту та трохи рідкого мила.

Залишіть одяг у воді на 30 хвилин.

Як забрати плями від кави зі світлого одягу / Фото thespruce