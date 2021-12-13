Топ-7 найкращих фільмів 2021 року

Основу рейтингу кращих фільмів 2021 року склали режисерські роботи, які схвалили кінокритики з усього світу, повідомляє Обозреватель.

Далі у матеріалі про 7 фільмів цього року, які стали фаворитами кінокритиків.

1. "У руках пса"

Режисер: Джейн Кемпіон

Країни: Великобританія, Австралія, США, Канада, Нова Зеландія

Жанри: драма, вестерн

Головні герої – брати Бербенк, власники найбільшого ранчо в Монтані. У них виходить успішно займатися своєю роботою і знаходити спільну мову, хоч ці чоловіки – абсолютні протилежності за характером. Філ надто прямолінійний і грубий, а Джордж – тихий, спокійний і завжди замріяний.

Якось Джордж вирішує одружитися із вдовою, після чого вона переїжджає додому до свого чоловіка. Філу це не подобається, тож він робить усе можливе, щоб позбутися нової жительки. Дізнайтеся, що саме стало причиною ненависті і як далеко може зайти головний герой, одержимий своїми планами.

2. "Лакрична піца"

Режисер: Пол Томас Андерсон

Країна: США

Жанри: драма, комедія

Події відбуваються у 70-ті роки XX століття. Головний герой Гері Валентайн усе своє життя мріє стати відомим артистом. Для того, щоб реалізувати заплановане, він вступає на факультет акторської майстерності.

Він випадково зустрічає Джона Пітерса, зіркового продюсера, який свого часу допоміг здобути славу Барбарі Стрейзанд. Гері тривалий час не може повірити, який шанс "подарувало" йому життя, та зрештою йому доводиться переглянути свої пріоритети.

3. "Сядь за кермо моєї машини"

Режисер: Рюсуке Хамагуті

Країна: Японія

Жанр: драма

Це екранізація розповіді із книги Харукі Муракамі "Чоловіки без жінок". У ній ідеться про видатного режисера Юсуке. Він тривалий час був одружений із драматургинею Ото, але став вдівцем.

Чоловік тяжко переживає втрату коханої. Його запрошують узяти участь у фестивалі: потрібно поставити п'єсу російського класика. Він погодився, і вирішує скористатися послугами найманого водія. Водієм Юсуке стає приваблива й мовчазна дівчина Місакі. У них поступово починають прокидатися взаємні почуття.

4. "Тікати"

Режисер: Йонас Поер Расмуссен

Країни: Норвегія, Швеція, Данія та Франція

Жанр: документальний

В анімаційному фільмі показана реальна історія афганського біженця. Він без паспорта та грошей тікав зі своєї країни в Данію, боячись, що його можуть у будь-який момент спіймати та депортувати. Головний герой фільму має нетрадиційну орієнтацію, але причиною для втечі стали не бажання толерантного ставлення, а війна в країні.

5. "Титан"

Режисер: Джулія Дюкорно

Країни: Франція, Бельгія

Жанри: трилер, жахи, драма

Алексія не вміє виражати емоції. Причиною стало холодне ставлення до дівчини з боку батька. Усе дитинство вона прожила поруч з татом, але він щоразу намагався уникати контактів з донькою.

Ставши дорослою, головна героїня усвідомила, що розуміє лише насильство. І лише завдяки в такій агресивній формі може показувати почуття. Коли цей спосіб виражання емоцій заходить надто далеко, Алексія тікає. Вона повністю змінює свою зовнішність: налисо поголилася і стягнула груди еластичним бинтом. Але потім вона зустріла людину, яка назавжди змінила її життя.

6. "Літо душі"

Режисер: Ахмір-Халіб Томпсон

Країна: США

Жанр: документальний

Це фільм про легендарний музичний фестиваль, який 1969 року проходив в Гарлемі (частина Нью-Йорку (США), населена головним чином афроамериканцями). На той час його відвідали понад 300 000 глядачів, але ця подія стала "непомітною" у світовій музичній історії.

Відеозйомки з цього фестивалю "припадали пилюкою" 50 років. А у 2021 році режисер Ахмір Томпсон, більш відомий як Questlove і ударник гурту "The Roots", зняв і випустив фільм "Літо душі", який став не лише концертним, а й історичним звітом про подію, що вплинула на афроамериканську культуру.

7. "Пам’ять"

Режисер: Апічатпонг Вірасетакул

Країни: Таїланд, Колумбія, Франція, Німеччина, Мексика, Китай

Жанр: драма

Головна героїня Джесіка вирушає із Шотландії в Колумбію. Причиною переїзду стала хвороба її сестри Боготе. Родичка настільки слабка, що постійно спить. Джесіка теж має проблеми. Вона постійно чує дивний звук, схожий на вибух або потужний удар. Якось жінка прокинулася від цього шуму, і більше не змогла спати. Через відсутність сну її починає турбувати підвищена тривожність та помутніння свідомості.

Намагаючись знайти джерело звуку, Джесіка поступово втрачає зв’язок із реальністю. Одного дня вона познайомилася зі звукорежисером Ернаном. Він допоміг їй згенерувати штучний аналог цього шуму.