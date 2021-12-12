Усік і Ф'юрі зустрілися на бою Ломаченка
Перед боєм Василя Ломаченка з Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, повідомляє Сьогодні.
Усик прибув до США підтримати свого друга і кума Ломаченка, а Ф'юрі приїхав привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям. Нагадаємо, Ломаченко переміг Комі суддівським рішенням.
Перед головним поєдинком вечора Арума урочисто привітали з ювілеєм та вручили величезний торт у вигляді боксерської рукавички.
А потім до рингу вийшов Тайсон Ф'юрі, щоб заспівати знамениту пісню Happy Birthday.
Після цього Ф'юрі та Арум зробили спільне фото, а компанію їм склав якраз Усик.
Фанати боксу відразу звернули увагу на різницю в габаритах потенційних суперників.
Для порівняння:
- Зріст Усика – 191 см, вага – 100 кг
- Зріст Ф'юрі – 206 см, вага – 125,6 кг