Усік і Ф'юрі зустрілися на бою Ломаченка

Перед боєм Василя Ломаченка з Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, повідомляє Сьогодні.

Усик прибув до США підтримати свого друга і кума Ломаченка, а Ф'юрі приїхав привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям. Нагадаємо, Ломаченко переміг Комі суддівським рішенням.

Перед головним поєдинком вечора Арума урочисто привітали з ювілеєм та вручили величезний торт у вигляді боксерської рукавички.

А потім до рингу вийшов Тайсон Ф'юрі, щоб заспівати знамениту пісню Happy Birthday.

Tyson Fury flew to New York and put on a show tonight as a surprise guest at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, singing to Bob Arum who turned 90 this week…



[???? MartyMar718] pic.twitter.com/OM9gHKorgI — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Після цього Ф'юрі та Арум зробили спільне фото, а компанію їм склав якраз Усик.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight… pic.twitter.com/eITmK50beW — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Фанати боксу відразу звернули увагу на різницю в габаритах потенційних суперників.

Для порівняння: